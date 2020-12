Sarà in Natale completamente diverso quello che ci aspetta e probabilmente sarà anche peggio dopo, visto che mentre la Germania si prepara al Lockdown duro che inizierà mercoledì e durerà fino a gennaio, noi italiani apriamo tutto dando vita allo shopping selvaggio, ma nell’avvicinamento alle feste Natalizie Tortona cerca comunque di fare qualcosa che non sia in contrasto con le norme ma riesca comune a dare una parvenza di festa o mitigare l’amarezza di tante persone.

E cos’ì dopo le bellissime luminarie nel centro storico arriva anche il presepio.

L’Associazione Peppino Sarina, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, infatti, ha esposto a Palazzo Guidobono una versione ridotta del Presepio Monumentale, realizzato l’anno scorso da un gruppo di volontari sotto la direzione artistica di Natale Panaro.

“Purtroppo – dicono in municipio – quest’anno, per i motivi che tutti noi conosciamo, non è stato possibile riunire il gruppo di lavoro ed ampliare il presepe, per cui i pannelli raffiguranti la Natività, la Madonna e San Giuseppe sono stati colorati da Natale. Ricordiamo che Pampalughino e Tascone erano già stati colorati l’anno scorso da Lilly Farina.”