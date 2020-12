Mazzata per Tortona: 39 positivi in più al Covid in un giorno: +43,8%! Dobbiamo preoccuparci…?

Visti i dati sul contagio di oggi, venerdì 11 dicembre a Tortona, dove si registra un’impennata di nuovi contagi con ben 39 positivi in più rispetto a ieri (da 89 a ben 128 residenti in città) appare forse retorica che abbiamo fatto in questo articolo https://www.oggicronaca.it/2020/12/il-ministro-speranza-telefona-a-cirio-da-domenica-siete-in-zona-gialla-bella-notizia-ma-avremo-la-maturita-per/ cioè se i cittadini sapranno usare questa ritrovata “libertà”. Alla luce di questi dati, degli oltre 700 morti che si registrano ogni giorno in Italia con livelli incredibili di decessi, forse sarebbe il caso di farsi anche altre domande…

Una marea di domande che spaziano dai metodi di cura, alla maturità delle persone, al buon senso e tante altre, ma vogliamo sperare che questo sia soltanto un dato anomalo e che domani il numero dei positivi possa tornare a scendere… Condividi:

