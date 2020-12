La Giunta comunale di Casale Monferrato ha approvato di due edizioni straordinarie del mercato ambulante di piazza Castello nelle mattinate di domenica 13 e 20 dicembre.

«Lunedì scorso – ha spiegato l’assessore Giovanni Battista Filiberti – abbiamo incontrato le associazioni di categoria per affrontare alcuni temi, tra cui l’eventualità di proporre due edizioni speciali domenicali del mercato. Visto il particolare momento di difficoltà del commercio ambulante, e in generale delle attività economiche, come Amministrazione comunale ci è quindi sembrato doveroso cercare di aiutare con tutti gli strumenti a nostra disposizione l’intero comparto».

I mercati si svolgeranno dalle ore 7,00 alle ore 14,00 con le stesse modalità dei tradizionali appuntamenti del martedì e del venerdì. Nell’area del mercato, quindi, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 6,00 alle ore 16,00.

«Questa Amministrazione – ha sottolineato il sindaco Federico Riboldi – si è prodigata con ogni mezzo per agevolare la ripartenza delle nostre importanti attività economiche. E lo abbiamo fatto con l’esenzione e il rinvio di tasse e tributi locali, con l’elargizione di contributi a fondo perduto attraverso due bandi che scadranno proprio in questi giorni, con investimenti e spese per rendere la nostra città più attrattiva e bella e con il continuo confronto con i loro rappresentanti. Risposte concrete che hanno un solo obiettivo: rilanciare e rendere più forte la nostra città e il nostro territorio, soprattutto in questo particolare e difficile momento».