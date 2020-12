12 indagati, 3.130 persone controllate. 247 pattuglie impegnate nelle stazioni e 6 in abiti civili per attività antiborseggio per contrastare i furti in danno dei viaggiatori. 40 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 82 treni scortati. 29 i servizi lungo linea e 61 quelli di ordine pubblico. Questi i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

In particolare, nella Provincia di Alessandria, la Polizia Ferroviaria di Novi Ligure ha denunciato un cittadino italiano di 33 anni per detenzione di strumenti atti allo scasso in quanto trovato in possesso di un martello ed una palanchina. L’uomo, che è stato rintracciato in una zona adiacente allo scalo ferroviario, non ha saputo giustificare la detenzione dei predetti strumenti. Altresì, a suo carico sono risultati diversi precedenti specifici e tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.