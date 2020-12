Una bella, bellissima iniziativa realizzata an he grazie al supporto degli insegnanti che hanno illustrato la consapevolezza che all’ospedale Santi Antonio e Margherita di Tortona si salvano quotidianamente vite umane.

Così gli alunni delle classi quinte A, B e C della Scuola Primaria di Corso Romita hanno deciso di dedicare i loro auguri di Natale agli operatori dell’ospedale di Tortona.

I loro pensieri natalizi, raccolti in libretti dalle insegnanti, sono stati consegnati in questi giorni ai medici e agli infermieri del nosocomio cittadino. In questi speciali auguri i bambini hanno espresso tutta la loro gratitudine ed il desiderio di avere un 2021 libero dalla pandemia.

Foto e testo tratte dal sito ufficiale della scuola https://www.comprensivotortonaa.it/