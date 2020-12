Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto in flagranza un 63 enne francese, già noto alle Forze dell’Ordine, poiché resosi responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione abusiva di armi. L’uomo è stato fermato – a notte inoltrata mentre percorreva via duca d’Aosta a bordo di una Smart– da una pattuglia della Sezione Radiomobile impegnata nel servizio di controllo del territorio, assumendo fin da subito un atteggiamento scontroso ed irriverente nei confronti dei militari che ne hanno constatato l’evidente stato di ubriachezza. Invitato a scendere dal veicolo, l’uomo si è scagliato contro gli operanti, venendo immobilizzato dopo un a breve colluttazione. A bordo dell’auto i militari dell’Arma hanno rinvenuto sul sedile lato passeggero un macete di 60 cm, 4 coltelli di cui uno serramanico, un martello ed un martello artigianale in legno con anima metallica e 9 proiettili, posti sotto sequestro unitamente al veicolo. Dopo una notte in camera di sicurezza, l’arrestato è stato giudicato con rito direttissimo al termine del quale, il Giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.