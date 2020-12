Commercio in crisi, a Tortona e non solo, ed è quanto mai difficile trovare soluzioni per rivitalizzarlo, soprattutto dopo la pandemia che ha dato un ulteriore colpo agli incassi già risicati. Però, a livello locale si sta cercando di fare qualcosa: la Giunta-Chiodi, infatti, non ama l’immobilismo e malgrado l’emergenza, l’assessore Fabio Morreale ha le idee chiare sul da farsi e ha deciso di illustrale al nostro giornale in un’intervista esclusiva.

Tu sei anche assessore al Commercio, settore che ha sofferto moltissimo con la pandemia. Oltre ai numerosi aiuti e interventi già messi in atto dal Comune c’è qualcosa di speciale che intendete attuare per combattere il Covid e questa emergenza?

Il Commercio è uno dei settori che merita molta attenzione e molto impegno da parte dell’Amministrazione Comunale.

Anche grazie al personale del settore, abbiamo fatto e stiamo facendo tutto il possibile, sempre nel rispetto della normativa sanitaria: dalla concessione del plateatico la scorsa estate all’organizzazione di eventi, dall’istituzione di tavoli di confronto con le associazioni di categoria alla definizione di parcheggi gratuiti dal 9 al 27 dicembre, senza dimenticare le luminarie.

Per questo, dobbiamo ringraziare tutti in commercianti per la forza ed il coraggio dimostrato, così da consentirci di continuare questa battaglia che ci porti fuori da questa tragica situazione.

Quali sono state le maggiori difficoltà nel dialogo coi commercianti che a Tortona sono divisi da tempo immemorabile?

Il Commercio è sempre stato un punto focale per ogni Amministrazione, in quanto è un termometro della salute e della vita di ciascuna città. Personalmente sono molto soddisfatto del rapporto che si è venuto a creare tra Commercianti ed Amministrazione.

L’Amministrazione sarà sempre al loro fianco.

Quali sono i progetti a lunga e breve scadenza per valorizzare il commercio e il tessuto economico di Tortona?

Per quanto riguarda il Commercio, l’Amministrazione Comunale sta cercando di programmare un “tavolo del commercio”, per favorire il coinvolgimento delle varie categorie commerciali, in accordo con le associazioni di categoria, e, soprattutto, per consentire progettualità condivisa nel settore.

L’Amministrazione metterà in campo quanto possibile per promuovere e favorire il commercio cittadino: un esempio sono la concessione gratuita del plateatico nella scorsa estate, le luminarie ed i parcheggi gratuiti dal 9 al 27 dicembre.