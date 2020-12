Venerdì 4 dicembre, i volontari della Protezione Civile hanno consegnato, nel cortile della Caritas, in via delle Orfanelle, il primo carico di “borse della spesa” che saranno donate alle famiglie bisognose che vivono in città.

Ogni confezione, del valore di circa 30 euro ciascuna, contiene generi alimentari di prima necessità come pasta, latte, biscotti, zucchero, the, salsa di pomodoro, legumi, tonno e un biglietto natalizio: “Tanti auguri di buone feste dai Lions Alessandrini”.

L’iniziativa – che donerà ai più fragili un totale di 220 pacchi alimentari – è, infatti, promossa da Lions Club Alessandria Host e Lions Club Alessandria Marengo e rientra in un articolato progetto di contrasto alla povertà.

“Un altro prezioso sostegno che riceviamo dai Lions alessandrini – ha detto Giampaolo Mortara, direttore di Caritas Alessandria – In questi mesi di grave crisi generata dalla pandemia da Covid-19, i Lions hanno aiutato la comunità alessandrina donando, tramite la Caritas, 150 pacchi alimentari, nel maggio scorso, e una cargo-bike, che ha reso più efficiente l’attività di contrasto allo spreco alimentare”.

“È nel DNA dei Lions dare un aiuto alle necessità della popolazione e soprattutto dei cittadini meno fortunati – affermano Marina Garbarino e Silvio Bolloli, rispettivamente presidenti del Lions Alessandria Host e del Lions Alessandria Marengo -. Questo è stato un anno particolarmente difficile e, con l’approssimarsi delle festività natalizie, i nostri Club hanno deciso di unire le forze e adoperarsi ancora una volta in favore delle famiglie più bisognose. Nei prossimi giorni distribuiremo 220 pacchi alimentari che vanno ad aggiungersi agli oltre 500 che sono stati consegnati nei mesi scorsi. La sinergia con Caritas, San Vincenzo e Cissaca per noi Lions è fondamentale in quanto ci permette di raggiungere tante persone che hanno gravi problemi economici e contribuire a rendere il loro Natale più sereno. Un ringraziamento particolare va, inoltre, e ai volontari della Protezione Civile di Alessandria che anche in questa occasione si sono prestati ad effettuare il trasporto delle borse”.