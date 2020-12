La Biblioteca Civica di via Marconi 66, non potendo ancora riaprire le sue porte al pubblico, riattiverà il servizio “Librialvolo” a partire da giovedì 10 dicembre.

Il servizio, che ha avuto una notevole risposta nel periodo estivo, sarà riproposto con le medesime modalità, vale a dire richiedendo i libri desiderati tramite comunicazione telefonica al 014376246, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12, tramite mail: biblioteca.librialvolo@comune.noviligure.al.it o, ancora, attraverso la pagina Facebook ufficiale.

La postazione con un addetto al servizio sarà predisposta in modo che l’utente non abbia accesso alla struttura e possa consegnare e ritirare i volumi in completa sicurezza. I libri riconsegnati saranno sottoposti al periodo di quarantena, come da protocollo. I giorni prestabiliti per il servizio saranno: il martedì, mercoledì e venerdì mattina dalle ore 10 alle 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle 17,30