Per evitare assembramenti è stato predisposto il seguente calendario:

La consegna dei buoni sarà effettuata dal 21 al 23 dicembre 2020 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (piano terreno del Palazzo Municipale in Piazza Dellepiane).

Si informa che è stata completata la verifica delle domande dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari previsti dal Decreto Legge 154/2020 e dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020.

Da Lunedì a Novi Ligure si cosnegnano i buoni spesa per il Covid-19