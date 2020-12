Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

L’Amministrazione comunale ringrazia il condominio Vittoria per la gentile concessione degli spazi e la direzione e gli studenti dell’Istituto Superiore “G. Parodi” per la partecipazione e la realizzazione del materiale grafico.

«L’obiettivo è individuare un elaborato grafico in grado di sintetizzare i valori e lo spirito dell’iniziativa – spiega il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini -. Gli studenti sono stati liberi di interpretare nell’ottica a loro più congeniale, prendendo spunto da tutti gli elementi che caratterizzano questo progetto legato alla promozione e alla valorizzazione del turismo lento nel nostro territorio».

I progetti sono stati elaborati dagli studenti dell’Istituto Superiore “G. Parodi”. In tutto sono pervenuti 14 elaborati, esaminati dalla Giunta Comunale che ha selezionato i 4 finalisti (Burato Desiree, Gaino Marta, Sciutto Agnese e Zanellato Alice) sulla base dell’efficacia della comunicazione dell’idea rispetto alle caratteristiche richieste, gli aspetti estetici, l’adattabilità alle diverse forme di comunicazione pubblicitaria. I cittadini selezioneranno il marchio vincitore tramite il contest online presente sul sito del Comune di Acqui Terme. Allo studente vincitore sarà corrisposto un premio, che prevede un buono di 500 euro per l’acquisto di materiale scolastico.

Si potrà votare tra quattro proposte e quello che risulterà vincente sarà utilizzato quale simbolo da inserire nella cartellonistica che segnalerà i percorsi ciclopedonali sul territorio. La scadenza del sondaggio è prevista per il 6 gennaio.

Sarà attivo da sabato 26 dicembre sul sito istituzionale del Comune di Acqui Terme il contest per la scelta del logo di Walk & Bike, progetto lanciato dal Comune di Acqui Terme con lo scopo di creare percorsi ciclopedonali di interesse turistico in tutto il Monferrato.

Da domani i cittadini acquesi chiamati a scegliere il logo per i percorsi ciclabili