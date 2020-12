Un Natale diverso, con il Covid che blocca tutto ma per fortuna, almeno fino a ieri, la seconda ondata fa sempre meno paura perché il numero delle persone positive, a Tortona è in costante diminuzione: i dati del contagio di ieri sera, giovedì 24 dicembre, a Tortona, erano i seguenti: 42 (-2) persone residenti in città risultano positive, 35 (-2) sono in quarantena e 178 (+2) in isolamento fiduciario. La situazione presso l’Ospedale di Tortona: sono 98 (-5) i pazienti ricoverati, di cui 5 (-1) in terapia intensiva e 3 (+1) in semintensiva.

Mercoledì 23 dicembre, erano i seguenti: 44 (-3) persone residenti in città risultano positive, 37 (-1) sono in quarantena e 176 (+1) in isolamento fiduciario. La situazione presso l’Ospedale di Tortona: sono 103 (-5) i pazienti ricoverati, di cui 6 (-2) in terapia intensiva e 2 (-1) in semintensiva, mentre martedì 22 dicembre, c’erano 47 (-3) persone residenti in città risultano positive, 38 (+1) in quarantena e 175 (+3) in isolamento fiduciario. La situazione presso l’Ospedale di Tortona: sono 108 (-1) i pazienti ricoverati, di cui 8 ( = ) in terapia intensiva e 3 (-1) in semintensiva.