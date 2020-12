C’è qualcosa che non va, non funziona, non si comprende.

Ogni sera il Comune di Tortona, grazie all’accesso che hanno tutti i Comuni, può collegarsi alla piattaforma coi dati aggiornati dei positivi al Covid-19 scaricarli e poi diffonderli alla popolazione.

Lo ha fatto ieri e incredibilmente, dopo quasi due settimane di dati in discesa, il numero dei infetti ha registrato un clamoroso picco di più 39 positivi pari ad un incremento del 43,8%.

Lo ha fatto anche oggi e I dati del contagio di, sabato 12 dicembre, a Tortona, sono i seguenti: 94 (-34) persone residenti in città risultano positive, 84 (-1) sono in quarantena e 169 (+1) in isolamento fiduciario. La situazione presso l’Ospedale di Tortona: sono 102 ( = ) i pazienti ricoverati, di cui 8 (+1) in terapia intensiva e 4 (+2) in semintensiva.

Ben 34 persone in meno!

Che è successo? Com’è possibile che il giorno prima ci siano 39 positivi in più e il giorno dopo ben 34 in meno quando al massimo gli scostamenti arrivano a una dozzina di persone?

C’è stato un errore umano nell’inserimento dei dati? Ma non dovrebbe essere tutto automatizzato?

E se lo è, in questo caso, c’è da fidarsi di una piattaforma che modifica così repentinamente i dati?

Domande che rimarranno senza risposta….