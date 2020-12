Ricerca per:

Le persone in isolamento domiciliare sono 3 1 . 627 .

I ricoverati non in terapia intensiva sono 3 029 (- 11 5 rispetto a ieri).

I ricoverati in terapia intensiva sono 21 4 ( +1 rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi diventa quindi 19 6 . 74 8 , così suddivisi su base provinciale: 17.516 Alessandria, 9814 Asti, 6784 Biella, 27.207 Cuneo, 15.307 Novara, 103.406 Torino, 7416 Vercelli, 6621 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1057 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1620 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I casi sono così ripartiti:195 screening, 439 contatti di caso, 274 con indagine in corso; per ambito: 100 RSA/Strutture socio-assistenziali, 48 scolastico, 760 popolazione generale.

