In estate il problema delle persone in coda davanti all’ufficio postale in piazza delle erbe a Tortona sotto il sole cocente era stato provvisoriamente risolto da alcune ditte e associazioni che aveva offerto un gazebo, ma da qualche settimana era venuto alla luce il problema in ambito invernale cioè tante persone in coda sotto la pioggia o addirittura sotto la neve.

A risolverlo, stavolta, ci ha pensato la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona che in collaborazione con il Comune ha provveduto al noleggio di tre mini tensostrutture per riparare nella stagione invernale le persone in coda presso la Sede Centrale degli Uffici Postali di Tortona.

La Fondazione ringrazia il Dirigente e il personale dell’Ufficio Settore Sviluppo Economico del Comune per l’efficienza e la disponibilità dimostrata per cercare di alleviare nel minor tempo possibile i disagi di numerosi concittadini.

E’ l’ennesimo intervento della Fondazione a favore della città e dei cittadini, grazie alla quale molti grandi e piccoli problemi vengono risolti.