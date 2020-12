I Carabinieri del NORM di Alessandria hanno deferito in stato di libertà per porto abusivo di oggetto atti a offendere un 66enne che, al momento di oltrepassare il metaldetector posto all’ingresso del Palazzo di Giustizia, consegnava spontaneamente alla guardia giurata un coltellino della lunghezza complessiva di quindici centimetri che asseriva essersi dimenticato all’interno del borsello. I Carabinieri intervenuti ponevano sotto sequestro l’arma bianca.

I Carabinieri di Solero hanno tratto in arresto un 20enne con pregiudizi di polizia per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il giovane, nel corso di una perquisizione presso l’abitazione di residenza, veniva trovato in possesso di circa quaranta grammi di hashish e due di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento, un taglierino e un bilancino elettronico di precisione occultati all’interno dell’armadio della camera da letto.