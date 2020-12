I Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Acqui Terme hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due marocchini di 33 e 39 anni, con pregiudizi di polizia e già noti per attività di spaccio, i quali, sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, venivano trovati in possesso di complessivi dodici grammi di cocaina ed eroina, di un bilancino elettronico di precisione e di materiale per il confezionamento dello stupefacente. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, venivano trasferiti presso la casa circondariale di Alessandria a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I Carabinieri Forestali di Acqui Terme hanno deferito in stato di libertà un 30enne responsabile di avere distrutto prodotti alimentari, consistenti in trenta porzioni di formaggio caprino, di cui era stato nominato custode in attesa delle determinazioni dell’autorità, peraltro definitesi con l’archiviazione del procedimento.