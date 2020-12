Il Decreto Legge 154/2020 ha richiamato l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 658 del 29 marzo 2020 in ordine all’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari. Pertanto l’Amministrazione Comunale ha disposto il secondo intervento a favore di famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

I buoni potranno essere utilizzati presso esercizi commerciali convenzionati, il cui elenco, pubblicato sul sito del Comune di Novi Ligure, verrà aggiornato in caso di nuove adesioni.

La domanda potrà essere compilata esclusivamente on line sul sito del Comune di Novi Ligure. Il modulo di richiesta sarà disponibile dalla mattina del 10 dicembre e sarà possibile compilare le domande fino alle ore 24 del giorno 14 dicembre 2020.