Un ennesimo litigio verbale sfociato col giovane che di fronte alle sorelle di 15 e 17 anni prende a calci e pugni i mobili della casa perché vuole soldi e ancora soldi dalla mamma e lei, la genitrice, che dice “basta” e sporge denuncia ai Carabinieri di Tortona .

Accade anche questo, purtroppo, in alcune famiglie quando la conciliazione e il buon senso non riescono ad essere sufficienti per riportare pace a calma tra le persone, soprattutto se il protagonista, un giovane tortonese di 22 anni, è già conosciuto alle forze dell’ordine.

Così succede che i Carabinieri Tortona, in seguito alla querela sporta dalla parte lesa, cioé la madre, hanno deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica di Alessandria il figlio 22enne, che, da circa un anno, poneva in essere nei confronti della mamma, reiterate minacce verbali e danneggiamenti all’interno dell’abitazione.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ultima lite, culminata in una violenta aggressione verbale, con ingiurie e minacce, davanti alle figlie minori della mamma, di 15 e 17 anni, nel corso della quale il giovane di 22 anni danneggiava con calci e pugni i mobili e le porte dell’abitazione allo scopo di ottenere denaro dalla madre.

