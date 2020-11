Ieri, 4 novembre, l’Italia ha celebrato la Giornata delle Forze Armate e la Festa dell’Unità Nazionale, nell’anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale.

Le misure in atto per contenere il contagio da COVID-19 non hanno consentito di svolgere, anche a Tortona, la tradizionale cerimonia, che è stata limitata alla messa per i Caduti, officiata dal Vescovo Vittorio Viola, a cui hanno partecipato il Sindaco Federico Chiodi con Gonfalone del Comune, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, i rappresentanti delle Forze dell’ordine e delle Associazioni d’arma.

La Biblioteca civica di Tortona ha realizzato per i bambini, gli studenti della scuola primaria e dei primi anni della secondaria di primo grado degli approfondimenti e un laboratorio sul significato di questa ricorrenza, consultabile sul canale YouTube della Biblioteca. https://www.youtube.com/channel/UC19fjhz0DuJNPVc_nBXyH3A