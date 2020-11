Cari concittadini,

come ben sapete non è possibile celebrare pubblicamente il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a causa delle misure per contrastare la diffusione del Covid-19. Tuttavia, ritengo importante ricordare l’alto significato della ricorrenza in cui vengono riassunti i valori dell’identità nazionale. Valori quanto mai importanti in un momento così complesso e difficile, quale quello che tutti noi stiamo vivendo.

Questo 4 novembre credo rappresenti l’occasione per unire idealmente il sacrificio di coloro che hanno dato la propria vita per la Patria in tempo di guerra a quello di chi continua ad adoperarsi per rispondere all’emergenza sanitaria e sociale in atto. In questi giorni il monumento situato nei Giardini Pubblici e la Torre del Castello sono stati dotati di nuovi pennoni, imbandierati questa mattina. Un piccolo gesto, ma dal profondo contenuto simbolico, per rendere omaggio ai Caduti di tutte le guerre e sottolineare l’importanza di questa giornata.

Gian Paolo Cabella