Direttore buonasera,

Leggo da piu’ parti commenti anche ironici sul fatto che l’ospedale di Tortona sia di nuovo struttura dedicata ai malati covid.

Qualcuno si chiede dove sono i simpatizzanti del Sindaco ma non si chiedono cosa in concreto puo’ fare il Sindaco in quanto tale.

Non si tratta di simpatizzare o meno ma di analizzare i fatti tenendo conto solo del potere di disporre o meno in determinati ambiti.

L’ospedale e la sanita’ in generale non sono ambiti di competenza del Sindaco, se non in casi particolari come lo puo’ essere ad esempio l’inquinamento di una falda acquifera, per cui pensare che lo stesso possa chiudere o aprire reparti e’ del tutto errato.

Se analizziamo i sedici ospedali dedicati al covid in Piemonte possiamo gia’ avere chiaro quale sara’ in un prossimo futuro il destino di molte di queste strutture.

Detto questo, cosa si puo’ concretamente fare per salvaguardare la nostra struttura?

Partendo dal presupposto che come ospedale solo pubblico non ha piu’ futuro, la storia degli ultimi 15 anni lo ha ampiamente dimostrato, allora non rimane che puntare su altra soluzione: un Privato che si faccia carico di risolvere i problemi.

Il Privato, in ottica di business ma anche di organizzazione puo’ trasformare la struttura sul tipo della Clinica citta’ di Alessandria; come esempio.

Molti storcono il naso parlando di soluzione privata, d’accordo, ma allora cosa propongono in concreto?

Proposte concrete e percorribili.

La soluzione “privata”, in tutto od in parte, poteva essere percorsa anche anni orsono ma solo ora si sono ritrovati attorno ad un tavolo coloro che possono decidere e tra questi il Sindaco funge da coordinatore, come ha bene fatto il dr. Chiodi, tra le parti senza potere decisionale in senso stretto ma con la possibilita’ di perorare quelle che sono le necessita’ non di una citta’ ma di tutte le persone che gravitano su Tortona.



Io non perderei di vista la realta’ perche’ pensare che il Sindaco possa decidere il destino di un ospedale e’ solo un errore.

Puo’ fare molto, e quello di fare da tramite tra il pubblico ed il privato e l’unica strada percorribile ora come lo era per i Sindaci che lo hanno preceduto. E questo lo dobbiamo dire con forza,

Cordiali saluti.

Lettera Firmata