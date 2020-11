La situazione inizia a farsi pesante anche per l’ospedale di Tortona trasformato in Covid-hospital: sono 44 i pazienti ricoverati positivi al Coronavirus, di cui 4 in terapia intensiva e 1 in attesa di test.

Intanto il Comune di Tortona ha reso noto i Servizi che rimangono attivi presso il nosocomio cittadino, che sono: Day Hospital oncologico e Unità farmaci antiblastici, Centro prelievi, Laboratorio di microbiologia, Servizio trasfusionale, Farmacia ospedaliera, Servizio dialisi, Cure Palliative, TAC e Radiologia.

Confermata la situazione sui dati del contagio che sono tra i più bassi della provincia in rapporto alla popolazione: oggi, lunedì 2 novembre, a Tortona, secondo la piattaforma regionale che monitora l’emergenza sono i seguenti: 85 persone residenti in città risultano positive, 40 sono in quarantena e 125 in isolamento fiduciario.