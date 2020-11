Si avvicina il lockdown e la criminalità sembra decisa a sferrare nuovi colpi. Uno di questi stava per essere messo a segno ieri, mercoledì 4 novembre, verso sera, ai danni di una ditta di idraulica e impiantistica alla periferia di Tortona, che per l’occasione era già in orario di chiusura.

Per fortuna, però, il tentativo di furto, probabilmente alla cassa o per chissà quale materiale da asportare, è stato sventato grazie al provvidenziale intervento degli agenti dell’Unità Gamma di Tortona.

Sono le 19 e secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dagli agenti dell’Unità Gamma, la centrale operativa presso la sede di via Cavalieri di Vittorio Veneto scorge dalle telecamere dell’azienda Tortonese, un uomo verosimilmente incappucciato con una torcia che si aggira con fare sospetto nel retro dell’azienda.

Scatta subito l’allarme e i poliziotti privati si mobilitano: immediatamente viene inviata sul posto una pattuglia di pronto intervento armato e vengono contestualmente avvertiti i Carabinieri di Tortona che anche loro mandano una pattuglia sul posto.

Il ladro, però, si accorge dell’arrivo delle forze dell’ordine e si dà alla fuga, anche favorito dall’oscurità.

Per fortuna e grazie ai sistemi di videosorveglianza dell’Unità Gamma, non è riuscito ad entrare all’interno della ditta.

“E’ un momento particolarmente difficile per i nostri uomini – dice il presidente dell’Unità Gamma Davide Grillo – la criminalità, forse dovuta al prossimo lockdown, è particolarmente attiva e l’attenzione quindi non può calare. Noi siamo sempre in allerta, vigili e pronti ad intervenire subito in casi come questi.”