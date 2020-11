Si è tenuta in videoconferenza, una riunione di coordinamento, presieduta dal Prefetto Olita, alla quale hanno partecipato il Sindaco di Alessandria Cuttica di Revigliasco, il Presidente della Provincia Baldi, il Questore Morelli, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Rocco e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Pucciarelli. All’incontro sono stati invitati anche il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’U.P.O. Quattrocolo, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Dagna, il Commissario dell’ASL – AL Galante, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria Centini e il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Santoro, nonché il Sindaco di Tortona Chiodi e la Direttrice degli Istituiti Penitenziari di Alessandria Vallauri.

Nel corso dell’incontro sono stati analizzati i rapporti tra gli istituti scolastici e universitari e l’ASL soprattutto per quanto riguarda l’effettuazione dei tamponi rapidi al fine di fornire risposte immediate sia alle strutture educative, sia alle famiglie interessate.

Per quanto riguarda più in generale la situazione sanitaria, i responsabili di ASL e Azienda Ospedaliera hanno riferito circa l’andamento del contagio e circa le iniziative adottate per fronteggiarlo adeguatamente, mentre il Presidente dell’Ordine dei Medici ha confermato la massima disponibilità dei Medici di medicina generale nell’ambito dei rapporti convenzionali con il Servizio Sanitario.

L’ASL ha riferito che nella nostra provincia l’incremento dei contagi risulta al momento inferiore rispetto ad altre realtà in ambito regionale, anche se il Capoluogo risulta maggiormente interessato rispetto agli altri centri. Si è peraltro convenuto che, per affrontare la situazione emergenziale senza sovraccaricare gli ospedali, debba essere adeguatamente rimodulata e potenziata la medicina territoriale, in modo che i casi meno gravi possano essere trattati presso il proprio domicilio.

A tal fine è stata concordata una riunione tecnico operativa nella giornata di domani tra l’ASL, l’Azienda Ospedaliera, l’Ordine dei Medici e i Sindaci del Capoluogo e dei Centri zona, anche per l’aspetto socio-assistenziale. Nel fine settimana, tenuto conto della situazione dei contagi, sarà nuovamente convocata una riunione dal Prefetto.

Inoltre, preso atto della conversione dell’ospedale di Tortona in Covid-Hospital è stata confermata la predisposizione dei servizi di vigilanza da parte delle Forze di Polizia.

E’ stata infine affrontata la situazione dei casi di positività all’interno degli istituti penitenziari di Alessandria, riguardanti sia il personale sia i detenuti, favorendo la più ampia interlocuzione tra Direzione carceraria e ASL.