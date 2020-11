Ricerca per:

Il Prefetto Olita, d’intesa con i partecipanti, ha altresì stabilito lo svolgimento di apposita attività esercitativa da organizzare nella prossima primavera, secondo le modalità ritenute opportune anche in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica in atto.

Si è altresì evidenziata l’importanza della tempestività e completezza delle comunicazioni da parte dell’azienda, in quanto strumento imprescindibile per la migliore operatività del piano di emergenza.

Era altresì presente il Dott. Roberto Bolognesi, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Varese, in missione presso la Prefettura di Alessandria, esperto di problematiche di Protezione Civile.

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, 25 novembre, in videoconferenza, una riunione concernente il Piano di emergenza esterno dello Stabilimento Solvay Speciality Polymers Italy S.p.A.

Summit in Prefettura ad Alessandria per il caso Solvay