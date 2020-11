Ci sono aziende costrette alla chiusura e a licenziare dipendenti e altre che, invece, malgrado il Covid, non solo continuano ad essere attive ma a migliorare la loro posizione sul mercato.

Effettivamente può apparire un sogno, soprattutto in questo periodo di emergenza, dove la morsa della crisi economica dovuta anche alla pandemia, attanaglia moltissime aziende costrette a chiudere, ma questa è la realtà. E nella realtà positiva rientra una grande azienda che si chiama UNITA’ GAMMA.

Parliamo di una ditta tutta Tortonese che negli ultimi due anni ha avuto uno dei coefficienti più alti come numero di assunzioni in provincia e che sta attualmente ricercando ancora 14 persone + altre 6 per le sale operative: la principale a Tortona, una a Torino che gestisce esclusivamente tutta la parte flotte con GPS satellitari e una di prossima apertura a Genova dove si concentreranno tecnologicamente con il loro staff di ingegneri per supportare gli anziani e i malati (anche di Covid) domiciliati presso le loro abitazioni, monitorandole dai Centri di Controllo con un sistema innovativo incredibile. Un azienda che, in tempo di Covid, non solo è riuscita a non mettere neppure una persona in cassa integrazione, ma anzi a raddoppiato il lavoro garantendo gli stipendi ai loro dipendenti tagliando i compensi dei manager proprietari.

COS’E’ L’UNITA’ GAMMA

Unità Gamma, nasce nel 2012, dalla volontà di Davide Grillo, Carabiniere in congedo dei reparti speciali ed esperto in sicurezza e nella realizzazione di Sale Operative di natura espressamente tecnologiche

Dall’incontro con il Dr. Lugi Mainetti, anch’esso Tortonese d’adozione come Grillo e co-fondatore di un grande Gruppo Informatico Milanese, scatta il colpo di fulmine e insieme fanno nascere Unità Gamma.

Grazie a un’operazione di marketing strategica perfetta, da subito i maggiori brand internazionali si rivolgono a Davide Grillo per mettere in protezione, aziende, case private e famiglie.

Unità Gamma risponde e lo fa nella maniera più consona, con fatti concreti ed è anche grazie a questi sistemi di sorveglianza e videosorveglianza che nel corso degli anni, che constentono alle forze dell’ordine di trarre in arresto innumerevoli persone grazie alle loro segnalazioni.

L’AIUTO CONTRO IL COVID…

Durante l’emergenza Covid, l’Unità Gamma di Davide Grillo si mette subito in prima linea mettendo a disposizione tutte forze, distribuendo e donando centinaia di migliaia di mascherine, quando nessuno le aveva o riusciva a reperirle e rifornendo anche gli ospedali abruzzesi e di Tortona, grazie alle relazioni e all’approvvigionamento.

Ancora oggi Unità Gamma è attiva con una azienda consociata Safyon S.r.l. nella vendita di tamponi rapidi per il Covid e a breve grazie ad un accordo, per la vendita dei vaccini antinfluenzali, con una casa farmaceutica, che provvederà alla rivendita dei vaccini in quanto Unità Gamma non dispone delle autorizzazioni necessarie, ma è però in grado di reperirne grosse quantità.

… E MOLTO ALTRO

L’unità Gamma però, non è soltanto questo “Offriamo soluzioni innovative ed originali – dice Davide Grillo – con idee tecnologicamente all’avanguardia, è per questo che riusciamo sempre ad essere sulla cresta dell’onda fidelizzando i clienti, che sanno di poter contare su un’azienda solida, ambiziosa e dinamica. In ufficio si lavora sodo ma con estrema professionalità, non badiamo all’orologio o al nostro compitino ma puntiamo all’eccellenza per noi, per l’azienda e per i nostri clienti. Di tutto questo possiamo solo ringraziare i nostri uomini, gli operativi, i nostri ingegneri, i nostri tecnici che tutti, con un’abnegazione fuori dal comune lottano fianco a fianco a noi.”

L’Unità Gamma si occupa di tanti settori fra cui lotta alla droga, criminalità, diritto commerciale, furti, indagini, pronto intervento, protezione e sicurezza, sicurezza a casa, in cantieri e aziende, sistemi di allarme, videosorveglianza, vigilanza privata e tanto altro.

Ulteriori informazioni sul sito http://www.unitagamma.it/ oppure per email a info@unitagamma.it o ai numeri telefonici: 800.86.86.72 oppure 0131 86.86.72.

L’unità Gamma ha sede a Tortona in via Cavalieri di Vittorio Veneto n°8 (SS.35 bis dei Giovi).