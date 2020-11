Ricerca per:

La pistola è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di procurato all’allarme.

Perquisito, è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani, con tappo rosso e caricatore privo di munizioni e articoli giocattolo simili ad una placca di security e un paio di manette.

Si aggirava per la stazione con una pistola nascosta sotto il giubbotto, quando una giovane viaggiatrice l’ha notato e, allarmata, ha subito allertato gli Agenti di Polizia della stazione di Alessandria che lo hanno raggiunto, fermato e sottoposto a controllo.