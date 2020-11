I dati del contagio di ieri sera, martedì 3 novembre, a Tortona, sono i seguenti: 90 persone residenti in città risultano positive, 47 sono in quarantena e 127 in isolamento fiduciario. Sono invece 55 i pazienti ricoverati nell’ospedale di Tortona, di cui 5 in terapia e intensiva e 1 in attesa di test.

Dati leggermente diversi da quelli raccolti dal Comune di Alessandria, in mattinata dove il numero dei contagi era leggermente superiore, ma la sostanza non cambia e la sostanza, cioé i numeri, dicono che la città di Tortona, contrariamente a quanto accaduto la scorsa primavera dove si registravano decessi a grappoli, è una di quelle messe meglio nel rapporto tra cittadini infetti e abitanti, come potete vedere dal grafico in alto.

Sotto invece i dati raccolto dal Comune di Alessandria ieri mattina.

La fonte è unica, cioé la piattaforma regionale ma a seconda di quanto vengono raccolti questi cambiano. Ciò che conta però è la situazione generale e noi, salvo casi di forza maggiore, ve la comunicheremo quotidianamente.