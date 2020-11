Il Vicesindaco e Assessore all’Ambiente del Comune di Tortona, Fabio Morreale, insieme al funzionario del Servizio Ambiente Enrico Taverna al presidente dell’Osservatorio Ambientale, Luca Lenti, si sono recati presso l’impianto di digestione anaerobica e compostaggio gestito dalla Società Ecoprogetto, in strada per Castelnuovo Scrivia.

Scopo della visita un aggiornamento sull’evoluzione delle migliorie impiantistiche a suo tempo avviate in ragione di un maggiore controllo che l’Amministrazione ha avviato nell’ultimo anno per contrastare il fenomeno delle emissioni odorigene.

Durante la visita, effettuata in presenza dei responsabili dell’impianto, è stato possibile verificare che le modifiche previste, come l’adeguamento del sistema di pretrattamento rifiuti per aumentare l’efficienza di separazione delle plastiche e ridurre i miasmi, così come l’installazione di uno scrubber (di fatto un’apparecchiatura che consente di abbattere la concentrazione di sostanze presenti in una corrente gassosa) per aumentare l’efficienza del trattamento dell’aria proveniente dalla sezione di compostaggio, ed ancora la sistemazione dei portoni di accesso agli ambienti in depressione, sono state portate a termine.

Al contempo si è avuto modo di visionare lo studio di fattibilità di un sistema semiautomatico di caricamento dei rifiuti che, una volta approvato dagli enti competenti e poi realizzato, permetterebbe un’alimentazione autonoma delle macchine di pretrattamento rifiuti, con il risultato di una migliore gestione dell’intero processo di maturazione.

Il tutto in un’ottica di efficientamento impiantistico e quindi di riduzione delle possibili problematiche correlate, soprattutto per eliminare il rischio legato alle emissioni degli odori.

L’Amministrazione Comunale non può che accogliere positivamente l’impegno assunto e portato avanti dalla società al fine di minimizzare l’impatto sul territorio e continuerà nella sua opera di controllo e monitoraggio sull’attività dell’impianto.