L’emergenza Coronavirus ha cambiato le nostre abitudini, non solo per quanto riguarda il modo di lavorare, visto che oggi – dove possibile – sempre più aziende utilizzano la modalità smartworking per i propri dipendenti, ma anche per quanto riguarda lo shopping.

Il 2020 rischia di essere anche l’anno della svolta definitiva per gli e-commerce di qualsiasi settore. Mai come negli ultimi mesi infatti, le piattaforme di vendita online hanno conosciuto una crescita esponenziale. Soprattutto per quanto riguarda il mondo del food e dell’elettronica.

Ma c’è anche un altro settore, che sta beneficiando di un successo davvero notevole, quello farmaceutico.

Basti pensare che solo quest’anno il Ministero della Salute ha autorizzato 197 nuove attività ad operare sul web per quel che riguarda la vendita online di prodotti farmaceutici. Un bel balzo in avanti se si guardano i numeri degli scorsi anni dove pure c’era stata una crescita, ma non così rimarcata.

Ma quali sono i motivi di questo successo? innanzitutto il rispetto delle regole, soprattutto durante il lockdown. Le persone hanno ben capito quanto fosse importante evitare spostamenti inutili per fermare la curva del contagio ed hanno trovato nelle farmacie online un valido alleato per l’acquisto di integratori, farmaci e dispositivi sanitari.

Un vero e proprio boom per tutto il comparto, con gli operatori pronti a cogliere le opportunità che il canale digital consente, e gli utenti che oggi possono acquistare comodamente da casa i prodotti di cui hanno bisogno, e magari risparmiare anche sui prodotti a carrello, se pensiamo ad iniziative come il Farmacia Loreto Gallo Coupon del 10%, valido su tutto il catalogo, tra i punti di riferimento per le farmacie online, che consentono sconti anche del 10-30% su alcune categorie merceologiche.

I coupon sono molto utili perché consentono di ottenere un risparmio ancor più netto rispetto ad un prezzo di partenza già vantaggioso.

Altro fattore che ha influito su un successo tanto evidente è sicuramente la possibilità di ricevere i prodotti direttamente a casa nel giro di pochi giorni, grazie ovviamente a servizi di spedizione celeri ed efficienti.

Molte realtà del settore hanno inoltre dato la possibilità agli utenti di potersi confrontare, attraverso le diverse piattaforme, con i farmacisti ed i medici che hanno potuto così instaurare un rapporto diretto con gli utenti della rete.

Un modo di offrire un servizio aggiuntivo che non fa rimpiangere il passato, fatto di contatti diretti con i professionisti del settore, pronti a rispondere a qualsiasi domanda.

Quel che è certo è che la crescita di questo settore continuerà nei prossimi anni, considerando soprattutto quella che è la situazione generale ed il cambio di abitudine che sta portando sempre più utenti a scegliere la rete per effettuare acquisti di ogni genere.