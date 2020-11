Strevi I Carabinieri di Rivalta Bormida, a conclusione degli accertamenti scaturiti da una denuncia sporta dall’esercente di una pizzeria, hanno deferito per percosse e danneggiamento un 38enne e un 29enne, entrambi con pregiudizi di polizia, che avevano aggredito per futili motivi la vittima all’interno del suo locale, arrecando anche danni agli arredi.

Acqui Terme I Carabinieri di Acqui Terme, a conclusione degli accertamenti scaturiti da una denuncia-querela sporta da un dirigente del Comune di Acqui Terme, hanno deferito stato libertà per minacce un marocchino 36enne, nullafacente e con pregiudizi di polizia, il quale, per futili motivi riconducibili all’installazione di due cancelli con serratura posti all’ingresso delle cantine del condominio dove abita, di proprietà del Comune, inviava messaggi di minacce all’utenza telefonica cellulare del denunciante.

Predosa I Carabinieri di Sezzadio, nel corso dell’attività di controllo all’applicazione della normativa anti-Covid-19, hanno contravvenzionato amministrativamente tre uomini, di 23, 30 e 41 anni, sorpresi a bordo di un’autovettura lungo la pubblica via senza giustificato motivo.

Ovada I Carabinieri di Ovada hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 58enne romeno che, sottoposto ad accertamento a mezzo etilometro, risultava avere un tasso alcoolemico pari a 1,12 g/l. I Carabinieri procedevano contestualmente al ritiro della patente di guida e al sequestro del veicolo.

Bistagno I Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Acqui Terme hanno deferito in stato di libertà per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un 23enne, trovato in possesso di oltre 21 grammi di marijuana, 17 di hashish e un bilancino di precisione, il tutto posto sotto sequestro.

Ovada I Carabinieri di Ovada, nel corso di appositi servizi predisposti allo scopo di contenere la pandemia di Covid-19, hanno sanzionato amministrativamente cinque persone: due romeni di 58 e 49 anni per la violazione del divieto di spostamento; un 28enne e due brasiliani di 21 e 25 anni per la violazione dell’obbligo di permanere in abitazione negli orari stabiliti.