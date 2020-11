A fronte del caso di positività di un dipendente tutt’ora in quarantena e a seguito della chiusura degli uffici comunali fino a lunedì 23 novembre compreso, tutti i dipendenti e amministratori comunali in data 18 novembre hanno effettuato il tampone antigienico con esito negativo.

Gli uffici comunali riapriranno su appuntamento da martedì 24 novembre per avere qualche giorno utile alla sanificazione di tutti gli ambienti.

Ringrazio i miei collaboratori – commenta il Sindaco Gianluca Colletti – per la loro serietà ed attaccamento al loro lavoro. Appresa la notizia di un collega positivo si sono subito messi a disposizione per ritornare a lavoro, effettuando il tampone antigienico dopo solo un giorno.

Questa situazione – continua il Sindaco – deve farci ancor più riflettere sui nostri comportamenti, seppur il Municipio è uno dei luoghi più sicuri per l’attenzione posta alle regole anti-covid non c’è alcuna certezza su dove si possa contrarre il virus. Purtroppo Castelletto sta pagando cara questa seconda ondata, ad oggi risultano positivi ben 48 persone al Covid-19 (di cui quattro ricoverate in ospedale), un numero che mi auguro possa gradatamente diminuire dopo questi primi 15 giorni di chiusure parziali e movimenti contingentati.

Ringrazio tutto il personale sanitario adibito al servizio dei tamponi rapidi – conclude Colletti – per la loro professionalità e cortesia, avendo di fatto sperimentato personalmente il servizio posso dirmi soddisfatto. Polemizzare in questi momenti di difficoltà è semplice ed inopportuno, dobbiamo essere grati a tutti coloro i quali si stanno prodigando per la salvaguardia della nostra salute.