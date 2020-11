VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2020, ORE 21

on line sulla pagina Facebook “Osservatorio sul nucleare”

e sul canale YouTube “Osservatorio sul nucleare”

incontro sul tema

L’EREDITÀ NUCLEARE:

A CHE PUNTO SIAMO?

In Piemonte, e segnatamente a Saluggia, Trino e Bosco Marengo, è stoccata “temporaneamente” – da alcuni decenni –

la maggior parte dei materiali radioattivi esistenti nel nostro Paese: un problema irrisolto da quando, negli anni ’80 del

secolo scorso, l’Italia ha deciso di abbandonare la produzione di energia mediante il nucleare.

I siti in cui questi materiali si trovano non sono idonei, per molteplici ragioni, alla loro conservazione. Per questo motivo

il “Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi” (Dpcm del 30 ottobre 2019,

pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 dicembre 2019) prevede che «in tempi ragionevoli» venga realizzato un Deposito

Nazionale per dare sistemazione a questi materiali.

La procedura per identificare il luogo che dovrà ospitare il Deposito Nazionale è regolamentata dal D.Lgs. 31/2010, e

prevede – quale prossimo step – la pubblicazione della CNAPI (Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee):

carta che Sogin ha redatto in base ai criteri della Guida tecnica n. 29 di Ispra, pubblicata nel 2014, e ha consegnato nel

2015 ai Ministeri, provvedendo inoltre alle integrazioni richieste dai Ministeri stessi.

A cinque anni dalla consegna della CNAPI ai Ministeri – e dopo aver recentemente letto alcune bizzarre dichiarazioni

rilasciate da amministratori locali che probabilmente non conoscono la normativa e la procedura – associazioni e

comitati del Vercellese e dell’Alessandrino intendono organizzare questo momento pubblico di confronto (on line,

considerate le disposizioni anti-Covid) per fare il punto sulla procedura prevista dalla legge, e capire i motivi dei ritardi.

Si parlerà inoltre della nuova normativa sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti (D.lgs 101/2020, e degli effetti che ne

deriveranno.

Interverranno, fra gli altri: