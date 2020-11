Il Comune ha divulgato I dati del contagio di oggi, giovedì 5 novembre.

A Tortona, sono i seguenti: 110 persone residenti in città risultano positive, 55 sono in quarantena e 137 in isolamento fiduciario.

Sono invece 96 i pazienti ricoverati nell’ospedale di Tortona, di cui 5 in terapia e intensiva e 1 in attesa di test.

La saturazione dell’ospedale di Tortona ha superato abbondantemente il 70%, e quasi tutti gli “ospiti” arrivano da Torino o dall’area torinese dove gli ospedali sono saturi.