Durante la riunione del Consiglio Comunale di lunedì 26 ottobre sono state presentate due mozioni della maggioranza, proposte dalla Lega.

La prima, esposta dal Consigliere Comunale Nicolò Castellini (nella foto il primo a sinistra), è intitolata “Sport e Turismo in sicurezza: recepire la Direttiva Europea per la geolocalizzazione delle chiamate di emergenza”.

L’Unione Europea con la modifica integrativa attuata il 12/12/2018 alla Direttiva 2014/53/UE permette una più sicura e precisa geolocalizzazione in caso di chiamata di emergenza da telefoni cellulari e dispositivi di sicurezza. Il territorio Tortonese, con la sua superficie di 610 Kmq suddivisi in 40 comuni e i suoi oltre 155 Km di sentieri segnalati (senza contare la val Borbera e le zone di confine con Lombardia, Emilia e Liguria), ha recentemente visto aumentare in maniera esponenziale le visite di escursionisti di ogni tipo da tutto il Paese. Il recepimento della Direttiva UE e la conseguente attivazione dei contatti con le varie società di software sono il primo passo per l’attivazione di tecnologie di geolocalizzazione che permettono una maggiore precisione riguardo alla posizione dell’escursionista in eventuale emergenza. Inoltre, la mozione chiede di avviare, in collaborazione con tutti i Comuni del Tortonese, la Provincia di Alessandria, l’Osservatorio Ambientale Comunale e le Associazioni di escursionismo che operano sul nostro territorio, un’attività di censimento di tutti i percorsi, segnalati e non, e una ricerca di fondi per sistemarli, con l’integrazione di mappe, punti di raccolta rifiuti e punti ristoro.

La seconda mozione, dal titolo “Concessione a titolo gratuito di spazio di competenza del Comune per discussione in modalità telematica delle tesi di Laurea per i laureandi residenti a Tortona”, è stata presentata dal Consigliere Comunale Anna Sgheiz di cui abbiamo già illustrato.

Entrambe le mozioni sono state approvate all’unanimità.