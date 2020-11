Si accende il Natale ad Acqui Terme. Le luminarie saranno attivate sabato 28 novembre. È il primo passo che prepara l’atmosfera natalizia, che sarà poi completata dall’installazione dell’albero in piazza Italia curata da Confcommercio.

Sabato 28 novembre ci sarà così l’avvio al percorso sotto le luci natalizie nel centro storico. L’allestimento si concluderà nei prossimi giorni e i costi energetici saranno a carico del Comune di Acqui Terme.

Le luci di Natale rappresentano una tradizione per la città di Acqui Terme, che caratterizzano da sempre il preludio alle festività natalizie. Le strade illuminate del centro storico diventano uno stimolo a vivere la città, rendendola più ospitale e accogliente.

«La presenza delle decorazioni luminose – afferma l’assessore al Commercio, Lorenza Oselin – vuole rappresentare la speranza di un ritorno alla normalità e alla serenità di cui sentiamo tutti la mancanza. È un periodo molto difficile e incerto per tutto il Paese e sarà un Natale sicuramente diverso dagli altri, nel quale esprimere in particolare una forte vicinanza a tutti coloro che in questo momento stanno combattendo contro il Covid-19. Queste luci spero che possano aiutare a tener viva la magia del Natale e creare un momento di leggerezza per noi e tutte le famiglie».