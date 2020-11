Ricerca per:

Nei giorni scorsi il Sindaco di Villaromagnano ha consegnato, nel giorno del suo centesimo compleanno, alla concittadina Dina Borasi, la targa commemorativa che vedete nella foto in alto a ricordo dell’importante traguardo raggiunto.