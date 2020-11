Lo hanno accerchiato e pestato, e lo hanno fatto anche abbastanza bene visto che erano in cinque contro uno e, alla fine lui, come accertato dal referto medico stilato dai Sanitari del Pronto Soccorso di Tortona ha riportato un “politrauma da aggressione”.

Una vera e propria “banda” di minorenni che si è coalizzata contro un ragazzino solo perché aveva rivolto delle attenzioni a una ragazzina che piaceva, invece, ad un componente della giovane banda.

No, non stiamo descrivendo qualcosa avvenuto alla periferia di New York o in una grande città dell’Europa o dell’America latina ma di un episodio che si è verificato a Tortona, in pieno giorno, nella centralissima Piazza Malaspina.

Un fatto di cronaca di cui abbiamo già scritto in questo articolo https://www.oggicronaca.it/2020/10/a-tortona-due-minorenni-litigano-in-piazza-per-una-ragazzina-e-scalciano-i-carabinieri-denunciati/ che si riferisce ad un episodi avvenuto il sabato precedente, il 24 ottobre, ma che soltanto in questi giorni i Carabinieri della Compagnia di Tortona (ed in particolar modo quelli di Villalvernia, intervenuti sul posto) al termine delle indagini sono riusciti ad individuare anche gli altri tre componenti della banda che insieme ai due fratelli, secondo l’accusa, sono gli autori del pestaggio: si tratta di tre minorenni di età compresa tra i 16 e i 17 anni, tutti gravati da precedenti di polizia.

I Carabinieri di Tortona e di Villalvernia, li hanno individuati a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla denuncia-querela sporta dalla vittima, un giovane minorenne che come detto è stato brutalmente pestato risportando diverse fratture.

I tre, quindi, dono stati denunciati alla procura della Repubblica del Tribunale dei minori di Tortino per lesioni personali aggravate in concorso.

L’esatta e completa ricostruzione del fatti ad opera dei Carabinieri di Tortona ribadisce quanto abbiamo noi evidenziato in questo articolo https://www.oggicronaca.it/2020/10/piazza-malaspina-a-tortona-frequentata-da-una-banda-di-ragazzini-teppistelli-inveiscono-contro-i-carabinieri-e/