Covid: Tortona sempre bene solo un positivo in più in 24 ore, nessuno così in provincia. Non molliamo

Un solo positivo in più al Covid nell’arco delle ultime 24 ore: Tortona continua a distinguersi per la sua “virtuosità” a fronte delle altre città della provincia che invece hanno avuto un notevole incremento di malati. I dati diffusi quotidianamente dal Comune di Alessandria, come potete vedere dalle tabelle che pubblichiamo in alto e in fondo all’articolo continuano a lasciare la città di Tortona all’ultimo posto di questa brutta classifica e ci augurioamo possa continuare così. Malgrado all’ospedale cittadino siano ricoverati quasi un centinaio di malati i tortonesi sembrano più “virtuosi” di altri, per ché lo ricordiamo che solo con mascherina, distanziamento e pulizia delle mani è possibile rallentare la diffusione del virsu. Il nostro appello oggi va soprattutto a tutti coloro (medici e infermieri soprattutto) che lavorano a contatto con i pazienti Covid: state attenti e usate tutte le precauzioni possibili affinché il contagio – almeno a Tortona – rimanga su questi livelli, perché come andiamo ripetendo da sempre, sapere di vivere in una città con pochi contagi è sicuramente meglio. Soprattutto quando dobbiamo andare a fare la spesa o recarsi in giro per necessità. Condividi:

