In generale i lavori consistono nella sabbiatura della segnaletica orizzontale, riparazione pavimentazione in porfido, risigillatura della pavimentazione, tracciamento nuovi stalli di sosta. Inoltre è prevista la realizzazione di un parcheggio preferenziale “rosa” e di uno riservato ai disabili.

Per questo motivo l’intervento prevede, nell’ambito della manutenzione della pavimentazione della piazza, anche di ritracciare la segnaletica dei parcheggi che avranno una dimensione più ampia; di conseguenza la capacità di sosta risulterà lievemente diminuita e consentirà il parcheggio di 46 auto.

Attualmente l’area prevede 52 stalli di sosta, di misura contenuta, non più adatta a buona parte delle autovetture oggi in circolazione.

Sono iniziati oggi, lunedì 9 novembre, i lavori di sistemazione delle strisce blu per i parcheggi in piazza del Duomo a Tortona.

Oggi le auto sono più grandi e così il Comune di Tortona allarga i parcheggi in piazza Duomo