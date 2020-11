Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Iniziano i controlli a tutto spiano da parte dei carabinieri sul tutto il territorio per verificare il rispetto delle norme anti covid e delle disposizioni prevista dal nuovo DPCM che ha classificato come “Zona Rossa” il Piemonte.