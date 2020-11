Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Alla selezione possono partecipare coloro che sono in possesso della laurea di 1° livello in infermieristica ovvero del diploma universitario di infermiere e dell’iscrizione all’albo professionale. Durata del contratto a tempo determinato 36 mesi.

Un nuovo bando per reclutare personale infermieristico da impiegare nelle Aziende sanitarie è stato indetto su mandato della Direzione Sanità e Welfare dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte. Capofila del bando l’Asl Città di Torino: ogni candidato, all’atto dell’iscrizione, dovrà indicare per quale Azienda sanitaria intenda concorrere.

Nuovo bando della Regione Piemonte per assumenre infermieri con contratto triennale