e per la partecipazione a: Liceo Peano, IIS Marconi, IC Viguzzolo, IC Tortona A, IC Tortona B, IC Bassa Valle Scrivia, Istituto San Giuseppe.

Grazie per il patrocinio e la consueta collaborazione al Comune di Tortona

Anche le scuole, con spirito ironico, hanno voluto la loro serie: Bancarelle Scientifiche Streaming sarà organizzata in stagioni, corrispondenti agli anni di tutte le edizioni passate e ai nuovi episodi 2020 in cui appariranno le nuove attività.

E a tutti i “passanti” sul web speriamo di offrire un’occasione di distrazione e di divertimento a contenuto, come sempre, scientifico.

Certo, mancherà il tavolo sotto i portici sul quale imbandire la ricchezza di fenomeni, procedimenti e reazioni da offrire ai passanti… Ci sarà però l’occasione di apprezzare con calma quello che compagni più piccoli e più grandi hanno saputo realizzare e si potrà imparare dagli altri come hanno affrontato e risolto situazioni che anche a noi si sono presentate.

Gli studenti condividono le loro scoperte e le riflessioni su di esse, rendendosi protagonisti non solo del loro percorso di formazione, ma anche di una occasione di confronto più estesa.

Quest’anno le Bancarelle Scientifiche saranno in “streaming”! In che senso? Le scuole stanno realizzando una playlist che verrà pubblicata su YouTube il 7 novembre. Vi si troveranno video presentazioni e filmati che gli Istituti, partecipanti al progetto Bancarelle Scientifiche, hanno realizzato durante le attività di laboratorio e sperimentazione matematico-scientifica e tecnica.

A Tortona sabato le “Bancarelle Scientifiche” saranno solo su Youtube. Il link per seguirle