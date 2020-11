Martedì a Tortona una messa in suffragio per gli ex allievi e docenti del “Dante”

Nella ricorrenza dei Defunti, il Consiglio della Sezione del Dante, ricorderà con una messa di Suffragio che verrà celebrata MARTEDI’ 3 NOVEMBRE alle ore 18 nella Chiesa di San Michele in Tortona tutti gli Ex Allievi, Professori e Sacerdoti che hanno dedicato il loro servizio all’Istituto Dante di Tortona. Condividi:

