Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

La conversione del presidio ospedaliero di Tortona, così come di altri 15 ospedali piemontesi, è stata comunicata ieri dall’Assessore Icardi e consente di destinare ai pazienti Covid dei percorsi ospedalieri completamente dedicati e separati da quelli dei pazienti non Covid, decongestionando l’attività dei restanti presidi.

Alla luce della necessità crescente di posti di ricovero e al fine di destinare ai pazienti Covid strutture ospedaliere dedicate, l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha dato disposizione di convertire il presidio ospedaliero di Tortona in Covid Hospital. Pertanto ASL AL comunica che il pronto soccorso della struttura sarà chiuso dalle ore 20:00 di oggi, 1° novembre 2020.