Ci siamo preoccupati (giustamente) che in un giorno Tortona ha registrato un balzo di infetti, numeri che hanno messo in allarme lo stesso Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, eppure, malgrado questo, come potete vedere dal grafico in alto, la città di Tortona è scesa all’ultimo posto fra le sette principali della provincia di Alessandria come numero di postivi rispetto alla popolazione.

Tutte le altre città centro zona stanno peggio di Tortona che invece, a marzo era tra le peggiori. Non sappiamo se e fino a quando questo potrà durare perché la pandemia non guarda in faccia nessuno ma se registriamo questi dati, è evidente che la popolazione tortonese è stata più attenta, perché lo ricordiamo che SE TUTTI AVESSERO RISPETTATE LE REGOLE ORA NON SAREMMO IN QUESTA MERDA.

E perdonate il francesismo, ma quando ci vuole, ci vuole.

E’ risaputo, infatti, che con mascherina, distanziamento sociale e lavaggio delle mani ora, molto probabilmente i livelli della pandemia sarebbero quelli di metà settembre o poco più.

Per questo motivo, come facciamo da sempre invitiamo i tortonesi (ma non solo loro ovviamente) a continuare ad essere virtuosi rispettando le norme e vi lasciamo con la consueta tabella sui dati divulgati dal Comune di Alessandria questa mattina che danno l’esatta dimensione di quello che sta accadendo nelle sette maggiori città della provincia di Alessandria.