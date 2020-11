Ricerca per:

“Alla luce della necessità crescente di posti di ricovero e valutando il costante aumento dell’afflusso di pazienti Covid – recita un comunicato dell’Asl diffuso oggi pomeriggio – il Direttore Sanitario di ASL AL, dottor Federico Nardi, ha disposto di convertire il reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’Ospedale di Ovada in reparto di media e bassa intensità Covid per un numero complessivo di 12 posti letto.”

Lo abbiamo scritto ieri sera e dopo il nostro articolo è arrivata la conferma dal Sindaco di Tortona Federico Chiodi, che stanno arrivando in continuazione malati soprattutto da Tortino. Ieri sera era circa 80 e siccome l’ospedale di Tortona può contenere circa 140 posti letto, i conti sono presto fatti: in soli tre giorni il Covid-hospital cittadino ha raggiunto la saturazione del 60%.

Un via vai continuo di ambulanze che trasportano malati Covid che arrivano all’ospedale di Tortona con grande apprensione da parte anche di tanti cittadini che vedono interminabili file di ambulanze ferme davanti all’ingresso.

In tre giorni il Covid-hospital di Tortona riempito al 60% con quasi 80 malati. Si apre un reparto Covid a Ovada