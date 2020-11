“C’è il bar aperto solo per l’asporto? Poco importa, noi ci ritroviamo lo stesso, beviamo e festeggiamo davanti al bar nel Dehor e affanculo le norme anti covid che ci hanno rotto” Questo devono aver pensato le 8 persone che si sono ritrovate in amicizia acquistando prodotti asporto consumandoli sul posto anche se non si può.

Non avevano fatto i conti con i controlli dei Carabinieri di San Giuliano Vecchio, che a seguito di un controllo finalizzato al rispetto delle norme anti-Covid, notavano all’esterno di un bar della giurisdizione otto persone intente a consumare sul posto aperitivi e birre durante una “castagnata”.

Le predette persone venivano identificate e successivamente multate per le violazioni amministrative introdotte dai recenti D.P.C.M., mentre per il gestore del bar, responsabile dell’assembramento, scattava la sanzione prevista per non avere impedito la consumazione sul posto, nel dehor di pertinenza del bar, dei prodotti da lui ceduti, andando anzi a incentivare e consentire l’assembramento fuori dall’esercizio pubblico, fornendo agli avventori generi alimentari non di prima necessità, quali aperitivi, birre e castagne.

La sanzione prevede altresì la chiusura temporanea del bar fino a cinque giorni.