Una delibera importate quella del Comune di Pontecurone che va in soccorso di 40 attività che hanno chiuso.

Il Comune infatti ha deciso di stanziare 40 mila euro a favore di quelle attività costrette alla chiusura in seguito alla dichiarazione di “Zona Rossa” del Piemonte.

Per capire meglio di cosa stiamo parlando pubblichiamo integralmente di seguito, la delibera comunale.

L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese novembre, nella sede

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il

Responsabile del servizio MARZIA ZANTONELLO, nell’esercizio delle proprie

funzioni,

Premesso che:

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 20.08.2020 è stata

prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto finalizzati a

sostenere le attività economiche operanti nei settori del commercio al

dettaglio, dell’artigianato e dei servizi al fine di contrastare gli effetti

economici legati alla pandemia da COVID – 19;

 con determinazione del Servizio Amministrativo n. 71 del 12.11.2020 è

stata costituita la commissione per la valutazione delle domande per

l’erogazione dei contributi a fondo perduto per le attività produttive;

Visto il verbale della commissione erogatrice, allegato alla presente

determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto della necessità di provvedere ad impegnare la spesa di €.

40.000,00 per l’erogazione dei contributi economici a favore delle attività

produttive di cui sopra al capitolo 85801 codice di bilancio 01.04.03.99 del

Bilancio di previsione 2020/2022;

Dato atto che sono state ammesse n. 40 domande aventi i requisiti per

richiedere il contributo, alcune delle quale sospese in attesa di

documentazione integrativa;

Dato atto, inoltre, che la commissione, alla luce del numero di domande

accolte, ha quantificato il contributo in €. 1.000,00 per ogni richiedente;

Ritenuto opportuno, pertanto, liquidare il contributo agli aventi diritto,

in regola con la documentazione richiesta e di sospendere quello per i

soggetti a cui è stata richiesta l’integrazione di documentazione fino alla

presentazione della stessa;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12.05.2020,

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di

Previsione Triennale 2020/2022 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 21.05.2020

e s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto

l’approvazione del P.E.G. 2020/2022 e obiettivi dei responsabili di servizio”;

Visto il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e

dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 4/2020 di nomina del sottoscritto

responsabile del Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo

preventivo amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del TUEL

267/2000 e dell’art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei

Controlli interni;

DETERMINA